E’ stata inaugurata questa mattina a Messina la nuova sede dell’ANCE messina. Da oggi gli studi si troveranno in via Alessandro Volta, in zona Contesse. Una struttura di 1400 mq nuova di zecca, che servirà per ospitare corsi sulla sicurezza e formazione per gli operai edili.

Presenti il presidente dell’ANCE Pippo Ricciardello, il presidente di Sicindustria Messina Pietro Franza e diverse cariche istituzionali, tra cui il sindaco della città dello Stretto Federico Basile.