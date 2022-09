Falcone – Dipendenti obbligati a non fare straordinari, il Sindaco scende in campo a raccogliere i rifiuti

“Tutti i cittadini Falconesi, in qualsiasi parte del paese essi vivano, hanno gli stessi diritti e meritano lo stesso rispetto, soprattutto quando ricevono tutti le stesse imposte da pagare.” queste sono le parole del sindaco di Falcone Nino Genovese.

Purtroppo nella giornata di giovedì 29 settembre, questo non è accaduto: gli abitanti della Via Roma e alcune traverse, Via Sicilia e traverse, Via Faranda e traverse, tratti di Via Verga e via Nazionale, non hanno avuto ritirata la differenziata del giorno (plastica e vetro).

Gli operai della ditta che gestisce la raccolta rifiuti sono stati diffidati dal loro datore di lavoro dallo svolgere attività oltre l’orario di lavoro ordinario (che attualmente è di 5 ore al giorno per 4 operai), non potendo pagare loro lo straordinario e dare la relativa copertura assicurativa per il tempo di lavoro aggiuntivo.

Allora il sindaco è sceso in campo in prima persona a raccogliere i rifiuti, organizzando inoltre un pomeriggio di raccolta integrativo e volontario a cui hanno aderito numerose persone.

Il Sindaco sottolinea: “Cerchiamo di fare il massimo per avere un paese più decoroso possibile, l’evento indesiderato di oggi, non è degno di Falcone e dei cittadini che non meritano assolutamente questo, spero che questo non si verifichi più, perché tutti i cittadini in qualunque via del paese abitano, hanno tutti gli stessi diretti, oggi sono sceso in campo io, in prima persona, ma da domani dovrà continuare chi e di competenza”.

