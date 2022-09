Si è ricostituito il consiglio dell’unione dei comuni “Paesi dei Nebrodi”

Si è ricostituito ieri il consiglio dell’unione dei comuni “Paesi dei Nebrodi” a seguito delle recenti elezioni amministrative a Capri Leone; i nuovi eletti in consiglio sono Caterina Lionetto, Stefania Munastra e Antonella Lazzaro.

Di questa unione dei comuni fanno parte San Salvatore di Fitalia con il sindaco Giuseppe Pizzolante, San Marco d’Alunzio con il sindaco Filippo Miracula e Capri Leone con il sindaco Bernadette Grasso, ieri presente dopo la recente rielezione a deputato regionale.

Dopo il giuramento e la convalida degli eletti, il consiglio dell’Unione ha proceduto all’elezione dei nuovi vertici: Presidente del Consiglio dell’Unione è stata eletta la consigliera Roberta Franchina di San Salvatore di Fitalia e vice Presidente il consigliere Caterina Lionetto di Capri Leone, entrambe all’unanimità. Il consiglio, dopo che il presidente dell’unione Giuseppe Pizzolante ha illustrato i punti all’ordine del giorno ha approvato il dup, il bilancio, con una previsione di spesa di circa 300 mila euro, in parte spesi e in grossa parte ancora da spendere, poi lo schema di convenzione per la tesoreria; per il prossimo triennio è stato sorteggiato quale revisore dei conti il dottor Michele Pinco di Trapani.

“Abbiamo fatto un lavoro serrato, in cui il gruppo ha fatto la differenza. D’altronde, è questo lo scopo di tale Unione: valorizzare e promuovere i Comuni affiliati attraverso il vicendevole scambio di idee, esperienze e tradizioni. In questi miei quasi due anni di mandato mi sono attivato per resuscitare una unione praticamente “morta” e riprendere questo ente che ho fortemente voluto nel lontano 2007, ha spiegato il presidente Pizzolante, insieme all’onorevole Grasso; abbiamo approvato otto bilanci di previsione e sette consuntivi; abbiamo ricevuto, anche grazie all’impegno del sindaco Grasso, contributi per turismo, scuola e sociale, abbiamo lavorato lavorato incessantemente per riattivare la tesoreria, poi chiesto e ottenuto dallo Stato il finanziamento dei progetti sulla digitalizzazione e abbiamo sottoscritto convenzione per accreditamento servizio accoglienza servizio civile.”