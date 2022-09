Mondo dello spettacolo in lutto, morto il comico Bruno Arena

Mondo dello spettacolo in lutto. Si è spento a 65 anni Bruno Arena, comico, cabarettista e attore. Membro del duo I fichi d’India, insieme a Max Cavallari, ha partecipato a tantissimi programmi del piccolo schermo, ma anche a film con Roberto Benigni, Christian De Sica e Massimo Boldi. Da tempo era lontano dalle scene a causa di un aneurisma che lo aveva colpito nel 2013, compromettendone le capacità motorie.

Volto amato dal pubblico per la sua comicità contagiosa Bruno Arena lascia un vuoto immenso in tutte le persone che lo hanno amato come uomo e che lo hanno apprezzato, e seguito, come artista, ma anche come sportivo. Arena prima di approdare nel mondo dello spettacolo, infatti, è stato insegnante di educazione fisica ed allenatore di una squadra femminile di basket nel varesotto.

Nato a Milano, di origine messinese da parte di padre, ha sposato Rosy Marrone con cui ha avuto due figli: Gianluca e Lorenzo. Si era avvicinato al mondo dello spettacolo negli anni Ottanta. Un grave incidente stradale nel 1984, poi nel 1988, fonda il duo Fichi d’India con Max Cavallari. Dal cabaret di Varese viene così catapultato sulla tv nazionale, in radio e al cinema, con successo straordinario. Proprio mentre stava registrando una puntata del noto programma Zelig nel 2013 Bruno Arena è stato colpito da aneurisma.

Tanti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa via social, come quello di Paolo Belli, suo collega ed amico che ha pubblicato una foto scattata insieme a lui scrivendo: “R. I. P. grande amico mio”, insieme alle di due cuori spezzati.