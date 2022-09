Caronia, consegnato agli alunni il polo scolastico di contrada Trapesi. Soddisfatto il sindaco Cuffari

E’ stato finalmente consegnato agli alunni caronesi il nuovo polo scolastico di contrada Trapesi, con una cerimonia di inaugurazione che ha visto protagonisti proprio i bambini, che hanno tagliato il nastro rosso alla presenza delle autorità civili, religiose e militari.

Un polo tecnologico all’avanguardia e dell’eccellenza, dotato di laboratorio musicale, aula informatica e laboratorio di scienze, atteso dal 2010 quando la scuola media di contrada Lineri fu chiusa e dichiarata inagibile a causa di una frana. Il progetto esecutivo fu realizzato dalla Protezione civile su richiesta dell’amministrazione comunale del tempo e i lavori per il primo lotto funzionale erano furono finanziati nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007 – 2013. Il progetto del nuovo polo scolastico di Caronia fu inserito tra le misure degli “Obiettivi di Servizio” sulla base di una delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica che, nel Luglio 2012, aveva liberato le risorse. Il primo stralcio funzionale per la realizzazione del polo scolastico di contrada Trapesi a Caronia era stato quindi inserito nell’elenco dei sei istituti finanziati in provincia di Messina per 4 milioni di euro.

Da allora l’iter la realizzazione della nuova scuola, ha subito molti rallentamenti, compreso quello del fallimento della prima ditta che si era aggiudicata i lavori nel 2016, che causò lo stop del cantiere, fino alla riassegnazione nel 2020. La struttura, ultimata durante la sindacatura D’Onofrio, nel 2021 era di fatto rimasta inutilizzata, nonostante fosse stata inaugurata l’8 ottobre dello stesso anno. Nel dicembre del 2021, infatti, i vigili del fuoco del comando provinciale avevano inviato una nota al comune e per conoscenza alla Prefettura, rilevando alcune criticità nella SCIA relativa al rilascio del certificato antincendio della struttura. Sulla base della verifica degli atti, effettuata dall’amministrazione Cuffari, e sulla scorta dei nuova documentazione prodotta in una corsa contro il tempo si è arrivati finalmente lo scorso 8 settembre ad ottenere la certificazione.

Solo oggi, dunque, il sindaco Giuseppe Cuffari e la sua vice, Santina Miragliotta Fonte, con delega all’istruzione, hanno potuto consegnare ufficialmente la scuola, dopo la benedizione di Padre Carmelo Scalisi.

“Quest’amministrazione è soddisfatta per aver sbloccato l’iter e permesso alla dirigente e ai bambini di poterla fruire.” ha detto il sindaco Giuseppe Cuffari. “Adesso il nostro impegno continua per reperire le risorse per realizzare gli atri due lotti relativi alla palestra ed all’auditorium, che renderanno la scuola completa e totalmente funzionale. Rivendichiamo con orgoglio il risultato raggiunto, frutto di un intero mese di lavoro intenso e serrato lavoro e auguriamo a tutti buon anno scolastico” conclude il primo cittadino.

Soddisfatta anche la dirigente reggente dell’Istituto comprensivo, Carmela Pino, che durante la cerimonia ha tenuto un breve discorso di ringraziamento, nei confronti del sindaco, dell’amministrazione e del personale del comune per il lavoro svolto che ha consentito la consegna della scuola, ma anche delle famiglie che si sono prodigate per pulire ed arredare la scuola e del personale docente ed ausiliario, che con grande sacrificio ha collaborato instancabilmente per predisporre la struttura ad accogliere i ragazzi.