Capo d’Orlando – I più votati all’ARS: Grasso, De Luca, Genovese e Papiro. Oltre quota 100 Raineri e Leanza

Arrivano i voti definitivi per l’ARS nel comune di Capo d’Orlando, dove sono terminate le operazioni di scrutinio.

A primeggiare è Bernardette Grasso con 588 voti. Il sindaco di Capri Leone risulta la più votata in questa tornata elettorale nel comune orlandino, confermandosi con il terzo mandato.

Al secondo posto il candidato alla regione Cateno De Luca, che raccoglie 337 voti di lista. Al terzo posto una sorpresa: Luigi Genovese con Popolari e Autonomisti raccoglie 265 preferenze, nonostante non sia un’espressione del territorio nebroideo. Al quarto posto l’orlandina Antonella Papiro, candidata con il M5S: 208 voti per lei nel comune d’origine, ma non sono bastati. Seguono Tommaso Calderone (FI) con 201; Gaetano Nanì (FDI), sindaco di Naso che ha preso 197 voti; il rieletto Giuseppe Laccoto (Prima l’Italia-Lega) con 140; Pino Galluzzo (FDI) 114; il giovane Federico Raineri (DC) 107 e il neo eletto Calogero Leanza che conquista 104 preferenze.

Qui il link con il conteggio di tutti i voti per le regionali.