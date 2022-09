Sant’Agata Militello, ITET “Tomasi di Lampedusa” celebra la Giornata Europea delle Lingue

Tutti a lezione con il proprio device in mano per imparare meglio e in modo divertente lingue e culture diverse. L’ITET Tomasi di Lampedusa ha celebrato la Giornata Europea delle Lingue, istituita dal Consiglio Europea con l’intento di informare il pubblico sull’importanza dell’apprendimento delle lingue e diversificare la gamma di lingue studiate, di incrementare il plurilinguismo e la comprensione interculturale, promuovere la diversità linguistica e culturale europea, preservarla e favorirla. Una giornata organizzata per incoraggiare l’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco della vita dentro e fuori la scuola per motivi di studio, per esigenze professionali, ai fini della mobilità o per piacere personale.

Gli alunni delle sedi di Sant’Agata Militello e Tortorici hanno partecipato alle varie attività proposte restando nelle proprie classi e utilizzando il proprio cellulare o la LIM della propria aula. Ogni classe dell’istituto ha partecipato ad una gara sulla civiltà delle diverse lingue straniere studiate. Tutte le attività sono state di immediata applicazione e molto stimolanti grazie al gran lavoro messo in atto dal Dipartimento di Lingue e dal Team Digitale.

Gli alunni hanno concorso per classi parallele con questi risultati. Le prime a classificarsi sono state le classi: 1 B AFM/TUR, 2 CAT/MODA, 3 CM, 4 SIA, 5CM. L’articolazione Turismo ha partecipato alla gara che prevedeva tre lingue ed aggiudicarsi il primo posto è stata la 4ATUR.

Le classi dell’indirizzo Sistema Moda inoltre partecipano al Concorso per la grafica della maglietta della Giornata Europea delle Lingue 2021.

Una giornata diversa e risultata molto appassionante per tutti gli alunni. L’ITET risponde alle esigenze dei ragazzi anche con i nuovi modi offerti dalla tecnologia. Gli alunni possono imparare in modo interattivo e utilizzando strumenti ormai indispensabili per loro. Imparare le lingue straniere e le culture diverse dalla nostra è una grande opportunità che l’Europa offre ai nostri ragazzi.

