Laccoto rieletto all’ARS con Lega-Prima l’Italia: “L’impegno continua, grazie a tutti”

Giuseppe Laccoto, sindaco di Brolo e deputato dell’ARS uscente, è stato rieletto all’Assemblea Regionale Siciliana. Ad annunciarlo è lo stesso Laccoto, tramite la sua pagina Facebook. 4.779 i voti raccolti con la lista “Lega-Prima l’Italia”, dove risulta il più votato nel collegio di Messina.

“Oggi è il giorno dell’emozione, – dichiara Laccoto – quella che viene dagli abbracci, dalle telefonate, dai messaggi, dal calore e dall’affetto.

Ed è anche il giorno della gratitudine, quella che viene dal cuore per coloro che mi hanno dato fiducia e per quanti mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale difficile ed esaltante.

Grazie, in particolar modo, ai miei concittadini di Brolo: il loro consenso ampio mi ha onorato ancora una volta. Farò di tutto per esserne all’altezza con umiltà e determinazione.

Continuo il mio impegno all’Assemblea Regionale con spirito di servizio: mi spenderò con tutto me stesso per la crescita della provincia di Messina.”