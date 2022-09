Milazzo: L’AIPD Milazzo – Messina festeggia i suoi primi 18 anni

Diciotto anni vissuti tra la gente ed organizzando progetti rivolti ai ragazzi con sindrome di down, diciotto anni di emozioni vissute dagli operatori, dalle famiglie e da semplici volontari che si sono avvicinati a questa realtà presieduta da Roberto Caizzone, eletto, nei giorni scorsi, presidente per la terza volta consecutiva nel segno della continuità e del buon lavoro svolto.

Diciotto anni per combattere pregiudizi, per avvicinare i ragazzi con sindrome di down nel mondo del lavoro, renderli autonomi e liberi di esprimere le loro volontà.

Alla festa, molto partecipata, c’erano tutti, con i loro sorrisi e la loro voglia di vivere. E’ stata l’occasione per tracciare un bilancio, per parlare dei nuovi progetti e per stare insieme.

La musica di Luca Sindoni e la voce di Gabriella Bisignano sono state la cornice di un meraviglioso quadro realizzato dall’AIPD Milazzo – Messina.