Memorial “Stefano Moretti”: terzo posto per l’Alma Basket Patti

Battendo Amatori Savona nella finalina l’Alma Basket Patti torna da Milano con un terzo posto al 2° Memorial “Stefano Moretti” che ha dato nuove indicazioni alla squadra ancora in fase di preparazione. Soddisfazioni trasversali per la società siciliana per la prima volta impegnata in un quadrangolare fuori regione.

“E’ stato un onore e un piacere essere stati qui e ringraziamo il Sanga per averci inviato – ha dichiarato il presidente Attilio Scarcella -. Abbiamo avuto la possibilità di misurarci in incontri importanti per il nostro cammino verso il campionato. E’ un arrivederci al prossimo anno”. Con il bilancio di una vittoria e una sconfitta l’Alma torna a Patti con indicazioni utili al proseguo della preparazione.

“Possiamo ritenerci soddisfatti a metà – ha dichiarato al termine della manifestazione l’allenatrice Mara Buzzanca -. Come nella partita di apertura giocata contro Costa Masnaga siamo partite male, ma poi contro Savona siamo riuscite a chiudere in crescendo e vincere l’incontro. Dobbiamo aumentare la pressione difensiva, trovare fluidità in attacco, ma abbiamo anche saputo esprimere un ottimo gioco contro formazioni che hanno iniziato prima di noi la preparazione e questo resta un segnale positiva. Sugli errori commessi in questa due giorni non trovo nulla che non possa essere sistemato con il prosieguo della preparazione”.

Sofia Moretti, giocatrice lombarda in forza all’Alma è stata inserita nel miglior quintetto della manifestazione.

Questi i tabellini delle due gara giocate dall’Alma Basket durante il memorial lombardo.

Alma Basket Patti – Basket Costa Masnaga 66-82

Patti: Sciammetta 0, Pilabere 20, Miccio 5, De Giovanni 9, Sarni 4, Bardarè, Francia 2, Moretti 8, Botteghi 18, Armenti ne. All. Buzzanca.

Costa: Fietta 13, Osazuwa 5, Caloro 14, Gorini, Piatti 4, Villaruel 11, Allievi 17, Bernardi 12, Tibe, Grossman 7. All. Seletti.

Amatori Savona – Alma Basket Patti 49-64

Patti: Moretti 7, Botteghi 12, Pilabere 7, Armenti ne, Sarni 7, Sciammetta 2, Miccio 18, Francia, Degiovanni 7, Bardarè 4. All.: Buzzanca

Savona: Vivalda 5, Ceccardi 6, Pesce 2, Salvestrini 7, Poletti ne, Lore, Gorini, Sansalone, Picasso 2, Paleari ne, Pobozy 11, Zanetti 16. All.: Colandrea