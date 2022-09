La coalizione di cdx vince le elezioni, Fratelli d’Italia il partito più votato. L’esultanza della Meloni

Tutto come previsto. La coalizione di centrodestra vince le elezioni nazionali, com una vittoria abbastanza netta. Gli scrutini sono ancora in corso, ma la coalizione dovrebbe è stabile al 43-44%, con Fratelli d’Italia che è il partito più votato con il 25% delle preferenze.

La leader di FDI, Giorgia Meloni, sarà il nuovo primo ministro italiano, la prima donna premier. L’affluenza è stata del 63,95%, il dato più basso mai registrato per le elezioni politiche. Nella coalizione che vince, al trionfo di Fdi corrispondono i risultati negativi della Lega al 9% e di Fi al 8,2%, Noi Moderati allo 0,9%.

Il Pd è il secondo partito con il 19,1% e la coalizione di centrosinistra arriva al 26,2%, (Verdi-Si ottengono il 3,5%, +Europa il 2,9%, Impegno civico lo 0,5%) oltre 15 punti in meno del centrodestra. Terzo il M5s con il 15,1%, che ha rimontato in maniera eccellente, rispetto ai sondaggi di qualche mese fa. Il terzo polo Azione-Italia Viva arriva al 7,6%, Italexit all’1,8%.