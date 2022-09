Sono iniziate alle 14 gli scrutini in Sicilia per le elezioni regionali. Ancora troppo presto per dare indicazioni certe. Concorrono alla poltrona di presidente Renato Schifani per il Cdx, Caterina Chinnici per il Csx, Nuccio Di Paola per il M5S, Gaetano Armao per il Terzo Polo, Cateno De Luca con De Luca Sindaco di Sicilia e Eliana Esposito per Siciliani Liberi.

Gli Exit Poll danno la vittoria di Schifani, ma la partita è ancora aperta.