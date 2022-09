Elezioni Regionali in Sicilia – Lo spoglio minuto per minuto. Schifani è il nuovo presidente

AGGIORNAMENTO DELLE 08.00 – Dopo 4.870 sezioni scrutinate su 5.298 Renato Schifani supera la soglia del 40%, portandosi al 41,8%. È il nuovo presidente della Regione Siciliana. De Luca secondo al 24,5%, terza la Chinnici al 15,9%.

AGGIORNAMENTO DELLE 23.00 – Dopo 2.103 sezioni scrutinate (oltre il 40%), Renato Schifani si invola verso la carica di presidente con il 38,8%. De Luca secondo al 23,9%, terza la Chinnici al 17,9%.

AGGIORNAMENTO DELLE 20.00 – Dopo 857 sezioni scrutinate (oltre il 10%), Renato Schifani stabile al 38,8%, De Luca al 29,9%, terza la Chinnici al 16,6%.

AGGIORNAMENTO DELLE 19.00 – Dopo 507 sezioni scrutinate (quasi il 10%), Renato Schifani stabile al 37,6%, De Luca risale al 29,4%, terza la Chinnici al 17,32%.

AGGIORNAMENTO DELLE 18.40 – Dopo 335 sezioni scrutinate, Renato Schifani stabile al 38,6%, De Luca scende al 26,6%, terza la Chinnici al 18,2%.

AGGIORNAMENTO DELLE 18.20 – Dopo 223 sezioni scrutinate, Renato Schifani sale nuovamente al 39.6%, De Luca scende al 28,5%, terza la Chinnici al 16.6%.

AGGIORNAMENTO DELLE 17.45 – Dopo 133 sezioni scrutinate, Renato Schifani scende al 35%, De Luca cresce al 32%, terza la Chinnici al 16%.

AGGIORNAMENTO DELLE 17.20 – Dopo 67 sezioni scrutinate, Renato Schifani sale al 37%, cresce anche De Luca con il 32%, terza la Chinnici al 16%.

AGGIORNAMENTO DELLE 17.00 – Dopo appena 32 sezioni scrutinate su oltre 5.000, Renato Schifani conduce con il 32%, secondo De Luca con il 27%, terza la Chinnici al 23%.

Sono iniziate alle 14 gli scrutini in Sicilia per le elezioni regionali. Ancora troppo presto per dare indicazioni certe. Concorrono alla poltrona di presidente Renato Schifani per il Cdx, Caterina Chinnici per il Csx, Nuccio Di Paola per il M5S, Gaetano Armao per il Terzo Polo, Cateno De Luca con De Luca Sindaco di Sicilia e Eliana Esposito per Siciliani Liberi.

Gli Exit Poll danno la vittoria di Schifani, ma la partita è ancora aperta.