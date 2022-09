Milazzo: La pedagogista Donatella Manna tra le protagonista dell’evento “Le notturne del…50°”

La Dottoressa in scienze dell’educazione, Donatella Manna, è stata tra le protagoniste dell’evento “Le notturne del…50°”, ideato e organizzato da Francesco Nicolò nella sua personalissima galleria d’arte di Milazzo, realizzata in via Giorgio Rizzo, che ha coinvolto artisti, scrittori, attori, fotografi e musicisti del territorio.

La pedagogista e scrittrice, di Santa Lucia del Mela, ha partecipato al caffè letterario trattando il delicato argomento del bullismo che sempre di più colpisce le nuove generazioni.

Donatella Manna ha preso spunto dai suoi libri: “Crescere insieme, Piccoli passi pedagogici” e “Sotto le stelle anche i bulli” con monologhi e riflessioni seguiti con interesse dal pubblico presente.

All’evento ha partecipato anche l’associazione messinese “Meter & Miles” con il suo presidente Saro Visicaro e alcuni soci.

Una performance art intensa, arricchita dalla canzone di Marco Sentieri dal titolo “Billy blu” che tratta l’argomento e dai disegni sul bullismo realizzati anche dai bambini partecipanti al concorso organizzato dall’ARF Spettacoli denominato “Talent Kids” e da Ambra Visicaro.

L’evento “Le notturne del…50* si svolgerà fino al 30 settembre con ingresso gratuito per poter ammirare la mostra e seguire le varie performance degli artisti.