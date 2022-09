Sant’Agata Militello: oggi e domani la quarta edizione del convegno internazionale di ingegneria naturalistica

Un contenitore nel quale far convergere idee, novità e prospettive su applicazioni e futuro dell’ingegneria naturalistica, con la partecipazione di relatori e studiosi di calibro internazionale.

La quarta edizione di Ma.t.e.r, il convegno internazionale su Materiali e Tecnologie per il recupero degli ecosistemi, organizzata da Parco dei Nebrodi, Università di Palermo ed Associazione italiana per l’ingegneria naturalistica ha preso il via oggi al Castello Gallego di Sant’Agata Militello. Tanti i partecipanti giunti da tutta la Penisola che hanno affollato la sala convegni per seguire il seminario.