Tusa, Milazzo, Capo d’Orlando, Patti Marina e Messina, i siti da visitare per le Giornate Europee del Patrimonio 

Ci sono anche i siti archeologici di Halaesa Arconidea di Tusa, l’antiquarium di Milazzo, le terme romane di Capo D’Orlando e la villa romana di Patti Marina tra i posti da visitare il 24 e 25 settembre in Sicilia per le Giornate Europee del Patrimonio.

Si tratta della più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa a cui ha aderito l’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, con un calendario di eventi che, come nelle precedenti edizioni, amplia la normale offerta. In particolare, le due giornate saranno arricchite da un pacchetto di offerte che prevede per molti siti anche l’apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura siciliani al prezzo straordinario di 1 euro.

In provincia di Messina sono: la Biblioteca Regionale di Messina: Salone degli Eventi. “L’Archimandrato del SS. Salvatore di Messina: Storia e tesori librari a 900 anni dalla fondazione”, il sito archeologico di Halaesa Arconidea Orario diurno regolare con pagamento del biglietto. Orario serale dalle ore 20 alle 23 con biglietto di 1 euro; lo stesso è riferito all’antiquarium di Milazzo, alle Terme Romane di Capo D’Orlando, alla Villa Romana di Patti Marina e al Mu.Me. Museo di Messina.