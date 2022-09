Sant’Agata Militello, auto si ribalta nei pressi della stazione ferroviaria

Incidente stradale questa mattina intorno alle 9.00 sulla via Cosenz a Sant’Agata di Militello, subito dopo l’imbocco per la stazione ferroviaria.

Tre le vetture coinvolte nel sinistro, una fiat 500 ed una Lancia che si trovavano a bordo strada ed una Lancia Y che viaggiava in direzione Messina. La giovane che era al volante dell’auto in movimento, per cause da accertare, sembra abbia perso il controllo della vettura, finendo ribaltata su un fianco. Nessuno avrebbe riportato ferite, ma sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello per soccorrere la giovane che era all’interno dell’auto ribaltata. I rilievi sono stati effettuati carabinieri della locale compagnia, mentre sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per gestire la viabilità e i mezzi del soccorso stradale.