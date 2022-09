Ordini di carcerazione, denunce e segnalazioni tra Messina e Villafranca Tirrena

I carabinieri delle Stazioni di Messina Giostra e Villafranca Tirrena hanno arrestato quattro persone in esecuzione di altrettanti ordini di carcerazione.

Sono stati emessi nei confronti di un 44enne cittadino srilankese ed un 39enne cittadino montenegrino, entrambi residenti a Messina, ristretti presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi, nonché di un 54enne del rione Giostra ed un 56enne di Villafranca Tirrena, ristretti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

Gli arresti sono stati effettuati nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio dai carabinieri della compagnia Messina Centro, con quelli della sezione radiomobile, che hanno intensificato la vigilanza lungo le principali arterie stradali e nei punti ritenuti di maggiore sensibilità.

Si è proceduto anche a segnalare un 40enne messinese per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti in quanto, fermato a bordo della propria autovettura, si è rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti; altri due messinesi, rispettivamente di 31 e 45 anni, sono stati segnalati per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, poiché dagli impianti stereo installati sulle proprie autovetture, perchè diffondevano musica ad alto volume disturbando la quiete pubblica.

Sul fronte dell’antidroga, i militari hanno individuato 4 persone, trovate complessivamente in possesso di circa 20 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana per uso personale. Gli stessi, per lo più giovani tra i 17 e i 30 anni, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Sono state poi controllate oltre 100 autovetture con la contestazione di 20 contravvenzioni al Codice della Strada.