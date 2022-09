Mirto: sabato 24 settembre il concerto degli “Shakalab”

Per il progetto “Ospitalità diffusa” di cui è capofila il comune di Capri Leone, sono questi gli eventi in programma a Mirto: il 23 settembre, alle ore 21.00, i concerti delle bande musicali di Mirto, San Salvatore di Fitalia ed Acquedolci. Poi il 24 settembre, in occasione dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona Santa Tecla, in piazza Vittorio Emanuele, dalle ore 22.00 il concerto degli “Shakalab”, collettivo formato da quattro cantanti, veterani della scena reggae / hip hop Italiana.

Nati dalla fusione di progetti solisti diversi e di generi e stili diversi, gli Shakalab dal 2010 hanno unito le forze per creare quello che ad oggi risulta essere uno dei gruppi più influenti dell’intero panorama black italiano. Vantano collaborazioni con: Boomdabash, Sud Sound System, Roy Paci, Brusco, Mama Marjas, Africa Unite e tantissimi altri.

Gli Shakalab nella loro esperienza fatta di centinaia di live hanno avuto il piacere di condividere il palco con molti artisti illustri come Shaggy, Bounty Killer, Daniele Silvestri, Alborosie, Ky-Mani Marley, Antony B e di calcare i palchi dei maggiori Festival e club Italiani e di rinomati club Europei.