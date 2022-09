Il regista palermitano Angelo Faraci punta su Sant’Angelo di Brolo per il suo nuovo corto

Non si ferma il giovanissimo attore, regista, produttore e autore palermitano Angelo Faraci che da un paio di anni porta sul grande schermo i territori di Nebrodi, Peloritani e della provincia messinese, dalla costa alla catena Montuosa e che ha scelto Sant’Angelo di Brolo come location del suo prossimo cortometraggio.

Si è svolta nelle scorse ore la Conferenza Nazionale per presentare “Pietrazita”, il nuovo lavoro di Faraci, alla presenza dello stesso regista e del primo cittadino, Francesco Cortorillo, di parte dello staff e del cast del corto. Riprese imminenti dunque, per una storia, fortemente voluta da Faraci e subito apprezzata dal sindaco Cortolillo che ruota intorno ad una famosa leggenda popolare del luogo, ma riletta in chiave sociale in una Sicilia di qualche tempo fa. Una storia – come dice il regista – che richiama lo stile del Maestro Giuseppe Tornatore nella sua linea filmica. La sceneggiatura sarà firmata da Rosaria Lo Porto, reduce dalla vittoria a Fiuggi come migliore sceneggiatrice. Il cortometraggio è prodotto dallo stesso Faraci – con il supporto di Stefano La Rosa – e dal Comune di Sant’Angelo.

Attrice protagonista la barcellonese Beatrice Ingegneri, che ha partecipato a svariati progetti cinematografici, mentre altri personaggi chiave saranno interpretati dalle attrici palermitane Marika Faraci e Maria Antonina Macaluso – reduci dal Film Rai Provvidenza – con la partecipazione a sorpresa dell’attore Benedetto Lo Monaco e del giovanissimo Alessandro Alicata allievo della “Rossellini Film Academy”. Fotografia di Christian La Piana e riprese Drone Christopher Gazzara. Le musiche, invece, saranno firmate dalla cantante e musicista Sarah Ricca. L’avvio delle riprese è previsto per il prossimo ottobre.

Angelo Faraci ha collezionato una serie di traguardi che lo hanno consacrato tra i massimi esponenti italiani del cinema contemporaneo, con svariate vittorie in noti Festival del Cinema Internazionale e vetrine da attore per Rai e Mediaset, oltre le ultime vittorie storiche come l’Oscar d’oro a Fiuggi e l’entrata in gara per il 2023 con i David di Donatello.