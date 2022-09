Caro energia, a rischio chiusura mattatoio di Mirto. Frusteri, direttore OPAN: “Appello alle autorità”

Il caro energia colpisce anche il mattatoio dei Nebrodi che rischia la chiusura.

A dichiararlo il Direttore Generale della OPAN e Responsabile del settore Carni di Legacoop Sicilia, Giuseppe Frusteri che da diversi mesi collabora attivamente nella direzione del Mattatoio.

“Luce e GAS rappresentano il 70% dei costi di macellazione. Siamo passati da 6000 euro del mese di luglio 2021 a 22.000 nel mese di luglio 2022. Per non parlare della componente GAS. Per recuperare questi maggiori costi dovremmo aumentare il servizio del 50% rendendo impossibile sostenere i costi per gli allevatori già allo stremo.”

“Nonostante la proprietà avesse, negli ultimi mesi, investito centinaia di migliaia di euro per ripristinare gli impianti e la struttura a seguito dell’incendio avvenuto lo scorso anno, oggi sono nuovamente a rischio oltre 20 famiglie che lavorano all’interno della struttura. Considerando l’intero indotto sono più di cento gli allevatori che fanno del mattatoio dei Nebrodi il loro punto di riferimento.

L’appello è nei confronti delle autorità. I Nebrodi non possono permettersi di perdere l’unica struttura di macellazione ad oggi attiva sul territorio e capace di certificare e tracciare realmente le produzioni di eccellenza che avvengono all’interno del parco.”