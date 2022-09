Capo d’Orlando: la tassa di soggiorno è operativa dall’1 ottobre, chi paga e chi è esente

Deliberata dal consiglio comunale di Capo d’Orlando nella seduta del 24 giugno scorso, l’imposta di soggiorno è in vigore dall’1 ottobre prossimo. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Capo d’Orlando in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché i servizi pubblici locali. L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Capo d’Orlando, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nell’anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva. Presupposto dell’ imposta è l’alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve.

Queste sono le tariffe: 2,50 euro al giorno per persona negli alberghi da 1 a 4 stelle, 5,00 euro al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle e negli alberghi a 5 stelle lusso, 1,50 euro al giorno per persona nelle strutture ricettive all’aria aperta -campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, 2,00 euro al giorno per persona nelle residenze turistico -alberghiere, poi nei bed and breakfast, nelle case, appartamenti vacanza, case per ferie, locazioni brevi e negli affittacamere. Infine 5,00 euro al giorno per persona nelle case, appartamenti vacanza, case per ferie, locazioni brevi.