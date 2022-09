Patti: incidente stradale sull’asse viario verso i caselli autostradali

Un incidente stradale si è verificato questa mattina alle ore 7.30 sulla bretella di collegamento di via Papa Giovanni XXIII con i caselli autostradali di Patti.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrati due furgoni ed un’auto. Il bilancio dell’incidente è di un ferito lieve e poi i danni ai mezzi.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Sant’Agata Militello, che dovrà stabilire la dinamica dell’incidente. Lo scontro è avvenuto in un luogo che è tradizionalmente “propenso” agli incidenti, anche gravi. Questo sito infatti in passato è stato teatro anche di incidenti mortali.