Patti, mancato pagamento delle spettanze ai lavoratori del consorzio “Tindari-Nebrodi”, richiesta la convocazione dell’assemblea dei sindaci

Il consigliere di amministrazione del consorzio intercomunale “Tindari-Nebrodi” di Patti Filippo Tripoli ha richiesto questa mattina la convocazione dell’assemblea dei sindaci dell’ente per discutere sui ritardi dei pagamenti da parte della Regione.

Tripoli ha ricordato come la situazione delle spettanze arretrate dei dodici dipendenti sia stata segnalata a più riprese e che i lavoratori dell’ente, pur con questa criticità, abbiano continuato ad operare, sia per assicurare il funzionamento del consorzio, come anche per la programmazione degli eventi primaverili ed estivi.

”L’attenzione è alta e rispetto alla problematica, si sta chiedendo fronte comune dei sindaci e dei riferimenti regionali, ha spiegato Tripoli, per risolvere l’annosa problematica che si ripete da troppi anni.”