Sant’Agata Militello, scontro tra un’auto e un motorino in centro. Ferito giovane alla guida del motociclo

Ancora un incidente stradale in centro a Sant’Agata di Militello. È accaduto intorno alle 13 di oggi, all’incrocio tra Via Cairoli e Via San Martino.

Ad impattare, per cause in corso di accertamento, sono state una vettura ed un motociclo di piccola cilindrata, condotto da un giovanissimo. Ad avere la peggio è stato il ragazzo, che dopo l’urto è finito a terra. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto in ambulanza. Da quanto riferito da alcuni testimoni il centauro avrebbe riportato delle escoriazioni, ma le sue condizioni non sarebbero sembrate gravi. Il ragazzo è stato condotto al P.S. dell’ospedale santagatese per gli accertamenti del caso.

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale. Sul posto si è reso necessario l’intervento del personale della SOS Strade per la bonifica dei luoghi e la rimozione dei detriti.