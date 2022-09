Sant’Agata di Militello – All’ITIS al via i corsi serali

Da quest’anno si arricchisce l’offerta formativa dell’Istituto Tecnico Industriale “Evangelista Torricelli” di Sant’Agata Militello, che ha attivato il corso serale, percorso di istruzione di secondo livello per adulti.

Nuove opportunità di crescita culturale e lavorativa per tutto l’hinterland.

Acquisire il diploma in Informatica e Telecomunicazioni, in soli tre anni, adesso è una realtà per chi è già inserito nel mondo del lavoro, ma vuole ampliare le proprie conoscenze e migliorare i propri orizzonti lavorativi.

Il corso è stato già avviato, ma le iscrizioni sono ancora aperte, si chiuderanno il 31 ottobre prossimo.

Chiunque ne sia interessato può chiedere chiarimenti nella sede di via Vallone Poste a Sant’Agata Militello, dove verrà accolto da personale qualificato e disponibile.