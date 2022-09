San Salvatore di Fitalia: la Fitalese premiata per la vittoria del campionato di III° categoria e della coppa disciplina

L’unione Sportiva Fitalese, mentre è in avvio la stagione agonistica 2022/2023, è stata premiata a Gioiosa Marea per la storica vittoria del campionato di 3ª categoria e della Coppa Disciplina.

Giocatori e dirigenti sono stati premiati dal presidente della delegazione distrettuale di Barcellona P.G. della Lnd Giuseppe Molino. “Questo importante doppio risultato non deve essere visto come un punto di arrivo, ha evidenziato il sindaco di San Salvatore di Fitalia Giuseppe Pizzolante, ma come un punto di inizio per raggiungere traguardi sempre più importanti.”