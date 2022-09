Città di Sant’Agata – Ieri la presentazione ufficiale – VIDEO

La nuova squadra del Sant’Agata Calcio è stata presentata ufficialmente ieri sera, in occasione della manifestazione di fine estate “Liscía Fest”, a Sant’Agata di Militello. Ad annunciare i nomi del team al completo, c’era Angelo Giallombardo, cronista sportivo e addetto stampa della squadra santagatese che ha chiamato i giocatori sul palco assieme a tutto l’ entourage.

I ragazzi sono pronti per la prima di campionato di serie D, che si svolgerà in trasferta domenica 18 contro il San Cataldo. Il debutto in casa, invece, è programmato per mercoledì 28 settembre contro il Real Aversa.