Calcio – Gli appuntamenti del weekend per le messinesi

L’Acr Messina è atteso ad un nuovo impegnativo confronto nella quarta giornata del campionato di serie C; il bottino è piuttosto magro, un punto in tre partite, di cui due giocate in casa ed è allora che i biancoscudati proveranno ad invertire la tendenza fuori casa ad Avellino. Nel contempo domani, alle ore 15.00, il nuovo cammino del Città di Sant’Agata nel campionato di serie D girone I. La squadra allenata da Leonardo Vanzetto sarà impegnata sul campo della Sancataldese, partita arbitrata da Michele Giordano di Palermo. Come la serie C, domani è la terza giornata anche per il girone B di eccellenza che propone il gran derby tirrenico tra Nuova Igea Virtus e Milazzo. La RoccAcquedolcese sarà in campo esterno contro il Mazzarrone e la Nebros sarà in casa contro il Modica. Chiude il quadro delle messinesi il città di Taormina in casa contro la Leonzio. Nel girone B di promozione c’è il derby tra il San Fratello e la Santangiolese, la Castelluccese sarà in casa contro il Città di Casteldaccia, Il Gioiosa, con il nuovo tecnico Francesco Nardi, sarà fuori casa con l’Aspra, il Pro Falcone in casa contro la Gorgonia Delia. Nella prima categoria girone C la prima giornata vede Aluntina-Sporting Termini, Città di Castellana-Orlandina Calcio, Città di Petralia Sottana-Nasitana, Real Casale-Gangi e Rosmarino-Città di Petralia Soprana. Nel girone D le partite di domani sono: Città di Galati-Aquila, Comprensorio del Tindari-Melas, Lipari-Rodì Milici e Stefano Catania-Torregrotta.