Patti – Malore fatale per un 60enne di Mazzarrà Sant’Andrea, deceduto mentre lavorava a scuola

Tragedia a Patti nella prima mattinata di oggi, all’istituto tecnico Borghese-Faranda. Un collaboratore scolastico, originario di Mazzarrà Sant’Andrea, si è sentito male mentre si trovava a scuola e purtroppo è deceduto dopo pochi minuti.

L’uomo, 64 anni, era entrato in servizio da pochi giorni all’Istituto Tecnico.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Patti e della Sezione Radiomobile per constatare il decesso, a quanto pare avvenuto per cause naturali. L’uomo lascia la moglie e due figli.