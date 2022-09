Ospitalità Diffusa, domani la musica dei Mòkanta a San Salvatore di Fitalia

Nell’ambito del progetto di Ospitalità diffusa sui Nebrodi, domani 17 settembre alle ore 21.00 in Contrada Grazia a San Salvatore di Fitalia, si svolgerà il concerto della Mòkanta Live Band.

Reduce da un’estate di successi, in giro per le piazze della provincia messinese, anche domani i cinque musicisti della band intratterranno il pubblico con la loro musica travolgente.

“Dopo il tradizionale giro della banda, la Santa Messa e i Vespri in occasione della due giorni di festeggiamenti per la sentita Festa della Madonna delle Grazie – commenta il sindaco di San Salvatore di Fitalia, Giuseppe Pizzolante – non potevamo che chiudere nel migliore dei modi la serata, con la sana allegria che le note dei Mòkanta sanno regalare”.