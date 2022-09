Conte fa tappa a Messina. Per il leader dei 5 Stelle anche una stoccata a Meloni e Salvini

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha fatto tappa a Messina questa mattina per il suo tour elettorale in vista delle prossime elezioni del 25 settembre.

L’ex premier si è fatto un po’ attendere, ma intorno alle 10 è arrivato in Piazza Cairoli per l’incontro con i sostenitori e i giornalisti.

Temi affrontati turismo, agricoltura e sanità, senza però entrare nel merito delle condizioni nell’isola o a Messina. “Potenziamento sia nel campo della valorizzazione del turismo, – ha aggiunto Conte – sia delle attività agricole che sono una risorsa incredibile per questo territorio, sia della Sanità scacciando via la mala politica dal settore. Insomma un pacchetto per un governo di svolta per quanto riguarda questa regione”.

Non è mancata qualche stoccata agli avversari Meloni e Salvini sul tema del momento: l’Europa schierata contro l’Ungheria di Orban. Poi la partenza per Reggio Calabria, per continuare il tour.