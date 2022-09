Incidente a Capo d’Orlando. Due auto si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento, sulla via Consolare Antica, nei pressi dell’incrocio di c.da Bruca.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30. Sul posto al momento si attende l’arrivo di un’ambulanza, ma non sembrerebbero esserci feriti gravi. Traffico rallentato, in attesa della Polizia Municipale.