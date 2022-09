Capo d’Orlando, saranno i vigili del fuoco a stabilire le cause dell’incendio in contrada Piscittina

Saranno i vigili del fuoco di Sant’Agata Militello e di Patti a stabilire le cause dell’incendio che ieri pomeriggio si è sviluppato in contrada Piscittina di Capo d’Orlando all’interno di in un capannone-deposito dell’azienda di bibite all’ingrosso Ve.Be.Ga.

Le fiamme si sono verificate nella parte retrostante l’entrata che da sulla strada di ingresso; potrebbero essere partite da alcuni cumuli di rifiuti presenti in un’area esterna e poi si sono propagati all’interno del deposito, dal quale i titolari, a gran velocità, hanno cercato di togliere alcuni bancali, per evitare che la merce potesse essere danneggiata dal fuoco.

Che si siano propagati da questa zona o che sia stato un corto circuito, saranno i pompieri a stabilirlo, dopo che saranno in grado di monitorare l’area dell’incendio. I danni sono stati circoscritti ad una parte del capannone, ad alcune attrezzature e ad alcune bibite.

Sul posto, oltre i vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Sant’Agata Militello, della stazione di Capo d’Orlando e l’assessore alla protezione civile di Capo d’Orlando Carmelo Galipò.

Le fiamme hanno generato molta apprensione tra i titolari dell’azienda e tra i residenti della contrada, soprattutto quando sono intervenuti i vigili del fuoco e la viabilità ha subito rallentamenti.