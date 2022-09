L’ex presidente della provincia regionale di Messina ed ex primo cittadino peloritano Giuseppe Buzzanca sarà della partita nelle prossime elezioni regionali in Sicilia con la lista di Prima l’Italia-Lega Salvini. In lista, con Buzzanca, il capogruppo uscente della Lega all’Ars, Antonio Catalfamo, il sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto ed il sindaco di Antillo Davide Paratore.

Giusy La Bella