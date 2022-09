Messina: dati sull’occupazione allarmanti, le iniziative della Cisl

Dobbiamo riaprire i temi dell’occupazione reale, creare attività sul territorio per le imprese, per gli artigiani ma soprattutto garantire in questo momento che gli imprenditori non collassino per il caro energia. Serve sostegno di tutti e per tutti.

Così il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, alla vigilia dell’appuntamento elettorale per i nuovi inquilini dell’Ars e di palazzo D’Orleans e per il Parlamento e soprattutto a commento dei dati drammatici sul lavoro, con Messina all’ultimo posto per tasso di occupati.

Per il sindacato è necessario le aree artigianali, di cui non se ne parla più da tempo, come quelle abbandonate di Larderia e Giammoro e garantire al tempo stesso, a chi fa impresa all’interno una fiscalità di vantaggio come quelle legate alle aree Zes.