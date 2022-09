Messina: centrato un “9 oro” da 50 mila euro al 10eLotto

Il 10eLotto fa tappa in Sicilia: nel concorso del 13 settembre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Messina è riuscito a centrare un 9 oro da 50 mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,3 milioni di euro per un totale di oltre 2,5 miliardi da inizio anno.

La Sicilia si scopre fortunata anche con il SuperEnalotto.

Nel concorso del 13 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 5.239,13 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di piazza Lucia Mangano 3 a San Giovanni la Punta, in provincia di Catania, mentre la seconda è stata registratapresso il tabacchi di via Palermo 251 a Partanna, in provincia di Trapani.

Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 162,6 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018,