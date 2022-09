Barcellona Pozzo di Gotto: “Perchè non è iniziato il servizio di assistenza alla comunicazione per gli studenti disabili?”

Assistenza alla comunicazione rivolto agli studenti disabili di Barcellona Pozzo di Gotto, silenzio assoluto. Lo ha ricordato Ilenia Torre, consigliere comunale del gruppo “Barcellona Pozzo di Gotto in Comune”.

A settembre inoltrato con il nuovo anno scolastico già avviato, si attendono ancora notizie in merito a questo servizio e si spera che l’esito non sia il medesimo dello scorso anno.

Da circa due mesi il Ministro dell’Interno e il Ministro per le Disabilità, di concerto con il

Ministro dell’Istruzione e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno sottoscritto un

decreto che prevede lo stanziamento di 100 milioni di Euro finalizzati al Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per l’anno 2022, tra i comuni destinatari di una quota di questo fondo c’è anche Barcellona Pozzo di Gotto.

“A queste somme si aggiungono quelle distrettuali e qualora non bastassero il Comune

potrebbe implementare gli importi con il proprio bilancio. È vero che l’Ente versa in stato di difficoltà economica, ma è pur vero che così come sono state individuate le somme da destinare ad altro, allo stesso modo non si può prescindere dal dare priorità assoluta al tema della disabilità.

Non appare superfluo rammentare che tutti gli emendamenti con cui con l’opposizione

consiliare avevamo individuato – nel Dicembre scorso – somme da destinare a questa tematica e che avrebbero consentito di iniziare questo nuovo anno scolastico con maggiore tranquillità sono stati bocciati dalla maggioranza.

Le proposte dei Consiglieri di opposizione – benchè bocciate – non sono mancate

ed erano state fatte proprio per evitare che si concretizzasse la medesima situazione dello

scorso anno.”

Perchè il comune non si è attivato in relazione allo stanziamento dei fondi ministeriali? Perchè, se ci sono problemi, il comune non può intervenire con fondi propri? “Mi auguro che almeno questa volta l’Amministrazione comunale abbia una risposta concreta per evitare un ulteriore disservizio.”