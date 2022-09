Il bilancio dell’attività estiva della Polfer

La Polfer ha redatto il bilancio della sua attività nel periodo estivo in tutta la Sicilia: 5 arrestati, 43 indagati, 43.332 persone controllate, 531 treni presenziati, 624 veicoli ispezionati e 3.992 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria.

Oltre ad intensificare i servizi per il maggior flusso di viaggiatori a bordo dei treni e nelle stazioni di località turistiche e balneari, è stata anche impegnata in giornate di controlli straordinari, disposte dal Servizio Polizia Ferroviaria su tutto il territorio nazionale: 4 operazioni “Oro Rosso” per il contrasto dei furti di rame, 4 “Rail Safe Day” per la sicurezza della circolazione dei treni e degli utenti e 3 “Stazioni Sicure” con controlli straordinari presso gli scali.

A giugno è stata svolta anche un’operazione “Rail Action Day”, nell’ambito dell’Associazione Railpol, con le polizie ferroviarie e dei trasporti dei maggiori paesi europei, per condurre un’azione coordinata a livello internazionale sulla sicurezza del trasporto ferroviario. Sono state 34 le persone scomparse rintracciate, di cui 26 minori stranieri, riaffidati alle comunità da cui si erano arbitrariamente allontanati.

Gli agenti della Polfer di Messina, tra gli altri, hanno indagato, per porto di armi un italiano di 39 anni; aveva con se, oltre ad una carabina, anche una scatola di piombini occultata nel borsello e due coltelli della lunghezza di 31 e 25 cm, uno nella cintura del pantalone e l’altro all’interno della valigia.

Diverse le chiamate giunte alla Sala Operativa della Polfer da parte di viaggiatori che hanno chiesto aiuto per recuperare documenti, denaro ed effetti personali. In particolare, a Messina i poliziotti hanno riconsegnato ad un uomo una borsa contenente circa 5.000 euro e vari documenti che un uomo aveva dimenticato a bordo di una nave traghetto in servizio nello stretto mentre in un’altra circostanza sono stati recuperati e restituiti farmaci salvavita.

Infine, in coincidenza con la fine dell’anno scolastico, a giugno si è conclusa l’edizione 2021/2022 della campagna di educazione alla legalità e alla sicurezza ferroviaria “Train… to be cool”.