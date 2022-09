Brolo: la festa della “Comedil”, tra esposizioni e sensibilizzazione

Una tre giorni ricca ed intensa per l’azienda Comedil di Brolo che si è appena conclusa in questo caldo weekend di settembre con grande soddisfazione di tutti: un feedback davvero straordinario, commenta Alessandro Aiello direttore commerciale dell’azienda brolese, che ci ha consentito di incontrare i tanti imprenditori del comparto dell’edilizia venuti da tutta la Sicilia per vedere ‘esposizione di un parco macchine, ben 55, con accessori e attrezzature.

Più di 2500 i visitatori che hanno preso parte alle tre giornate, coinvolgendoli anche in un gara di agilità: design, performance e innovazione per i mezzi Komatsu, Manitou, Osa, ed un personale altamente qualificato, punto di riferimento per le aziende non solo nella fase dell’acquisto ma soprattutto nella manutenzione con un’officina all’avanguardia.

La Comedil, oggi guidata dall’imprenditore Basilio Ricciardello, ha implementato e messo a regime la conoscenza e i valori trasmessi dal padre Nino, perseguendo obiettivi di crescita e sviluppo che coniughino tecnologia ed ecologia “non possiamo guardare al futuro se non prendiamo seriamente la tutela del nostro pianeta.

Giusy La Bella