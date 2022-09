L’esecutivo di Sant’Agata Militello, pur incassando la negatività determinata dalla bocciatura del project financing per il cimitero, rivendica i risultati raggiunti, non ultimo l’approvazione del bilancio e del piano triennale e si rilancia per la prossima campagna elettorale.

Nel video l’intervista ad Antonio Scurria, assessore bilancio di Sant’Agata di Militello.