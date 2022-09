Santo Stefano Camastra: ancora tanti eventi in programma. In autunno Oktoberfest e Inceramicata

Valorizzare gli appuntamenti della tradizione, destagionalizzare l’offerta turistica e puntare alla cultura.

L’amministrazione comunale stefanese, guidata da Francesco Re, dopo il successo del cartellone estivo, continua il suo impegno per realizzare eventi e manifestazioni in autunno ed anche oltre. Domani seconda domenica di settembre torna la festa del Santuario del Letto Santo, con le celebrazioni religiose e alle 20.00 la solenne processione del Crocifisso per le vie del paese. Domenica 18, invece Santa Messa alle 18 a e seguire la processione della Madonna Addolorata, con il concerto di Red Canzian, storico bassista e voce dei Pooh, in piazza Duca di Camastra fissato per lunedì 19 settembre a partire dalla 21. Poi, in autunno, l’OktoberFest e l’Inceramicata.