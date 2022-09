La “Nuova Rinascita Patti”, che milita nel campionato di prima categoria, ha un nuovo portiere: Peppe Calabrese.

La società pattese è stata obbligata a fare questa scelta, dopo aver saputo della indisponibilità per la prossima stagione agonistica del portiere Davide Giuttari, andato via da Patti per motivi di lavoro.

Calabrese, una garanzia tra i pali, non nuovo a queste categorie, porta in dote tanta esperienza ed in grado di dare garanzia a tutta la difesa.