San Piero Patti: carenze di organico nel consultorio familiare, l’amministrazione ha scritto all’Asp

C’è carenza di organico al consultorio familiare di San Piero Patti e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cinzia Marchello ha scritto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina.

Da tempo si attendono notizie sulla nomina di alcune figure professionali di cui la struttura localizzata presso l’ex ospedale “Paladini Bua”, in cui c’è il poliambulatorio ed il Pte, necessità con estrema urgenza.

Da anni svolge sul territorio un servizio insostituibile in termini di assistenza e cura sanitaria soprattutto per la popolazione femminile; da tempo nella struttura sanitaria non presta più servizio alcun ginecologo, con la conseguente situazione di stallo dei servizi di assistenza, soprattutto in termini di prevenzione sanitaria.

Il consultorio di San Piero Patti si è sempre distinto come vero punto di riferimento per tutti i comuni del comprensorio ed è assolutamente necessario che si provveda alla nomina dei medici specialisti e delle atre figure previste in organico con il fine di garantire una piena funzionalità della struttura a tutto beneficio dei numerosi utenti.