Terme Vigliatore: Ritorna “Wide & Low tuning club” in ricordo di Ciccio Polo

Ritorna domenica 11 settembre, a partire dalle ore 10:00, a Marchesana di Terme Vigliatore, l’evento dedicato a Ciccio Polo scomparso prematuramente a soli 32 anni.

Evento organizzato dall’Associazione “Wide & Low tuning club” di Messina.

Francesco Cutropia, conosciuto come Ciccio Polo, era un ragazzo rispettato e amato da tutti grazie al suo carattere estroso e originale.

Amava il mare, lo sport ed era appassionato di motori e di musica.

Per questi motivi gli amici gli hanno voluto dedicare una giornata e lo faranno in riva al mare, proprio come diceva sempre lui “On the beach”.

Con l’aiuto della famiglia, dei numerosi amici che hanno sponsorizzato l’evento e con il patrocinio della rivista “Elaborare” sarà ricordato suonando con gli impianti audio, sempre con rispetto ed educazione, un ora e mezza che verrà divisa durante la giornata insieme ai vari spettacoli accompagnati dagli stand espositivi e dalla “Gara rombo” offerta e gestita dallo Street Tuning Club CT.

Ci sarà una premiazione per tutti i partecipanti, oltre ai vari premi che verranno sorteggiati durante i giochi.

Per informazioni basta contattare Andrea Crisafulli al numero di cellulare 347 76817972