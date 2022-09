Un servizio utile per la comunità, con controlli mirati e la messa in sicurezza di uomini e mezzi in caso di pronto intervento. Sulla A20 gli uomini dell’azienda Phos antiincendio, svolgono servizio presso il tratto che va da Santo Stefano di Camastra fino a Patti. Allertati dal CAS, intervengono sul posto in caso di incendio.