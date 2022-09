Sant’Agata Militello, il Rotaract in campo per i più piccoli. Raccolta materiali per gli asili

Una raccolta di materiali di consumo da destinare agli asili comunali del comprensorio per garantire ai bambini meno fortunati pari opportunità di apprendimento e partecipazione didattica e creativa. È questa l’iniziativa dei giovani del Rotaract Club di Sant’Agata di Militello, che parte lunedì 12 settembre e durerà fino a sabato 17 settembre.

Un’iniziativa volta a sostenere le pari opportunità di istruzione anche per i bambini più piccoli, come quelli che frequentano gli asili, deputati, oltre che alla cura, anche alla formazione dei bambini da zero a tre anni, per favorire il loro benessere psicofisico e lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali.

L’invito a donare e a partecipare all’iniziativa è stato lanciato questa sera dal club sui propri canali social. È possibile aderire prendendo contattati diretti con i soci attraverso le pagine Facebook ed Instagram del club. sia acquistando direttamente il materiale scolastico nelle librerie e cartolibrerie aderenti.

Una volta conclusa la raccolta, il materiale sarà diviso negli asili dei comuni di Acquedolci, Capri Leone, San Marco D’Alunzio, Sant’Agata di Militello e Torrenova.

Ecco l’elenco delle librerie/cartolibrerie aderenti:

Acquedolci

• Carta e. di Gerbino Salvatore

Via Ricca Salerno, 79

• Carto Shop di Chiara Di Carlo

Via Armando Diaz, 63

Capri Leone

• Cartolibreria di Giacobbe Di Parlato

Via Nazionale, 213

San Marco D’Alunzio

• La Pergamena di Notaro Rosella Lucia

Via Aluntina 26/28

Sant’Agata di Militello

• Cartolibreria Zuccarello

Via Gen. A. Liotta, 24

• Libreria Mosca

Via G. medici, 289

Torrenova

• Si.Ma. Silvestri Mauro

Via B. Caputo, 81

• Gio&Gio Giocheria

Via Nicolosi Tronco, 9