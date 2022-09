Mistretta, bilancio positivo per la stagione estiva. Ora si pensa ai progetti a lungo termine

Volge al termine l’estate 2022 e a Mistretta il bilancio stagionale è decisamente in attivo. La cittadina ha registrato un boom di presenze per tutta la stagione, con il tutto esaurito nella settimana che ha preceduto il ferragosto e in quella immediatamente successiva, che ha visto l’afflusso di circa 30.000 persone in occasione della versione estiva della festa patronale del 18 agosto. Adesso l’amministrazione comunale, guidata da Tatà Sanzarello, pensa ai progetti a lungo termine, soprattutto quelli infrastrutturali, propedeutici a destagionalizzare il turismo e a rilanciare l’economia locale, attraverso la valorizzazione delle attività tipiche.

Ne abbiamo parlato con il primo cittadino, Tatà Sanzarello.