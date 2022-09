Immondizia nei pressi dello svincolo di Capri Leone, segnalazione della minoranza

Un grave problema civico, causato da incivili, che deve però essere risolto. Decine di sacchetti di immondizia lasciati nei pressi dello svincolo di Capri Leone. Non certo un bel biglietto da visita per il comune.

I consiglieri comunali di minoranza di Capri Leone, Giorgio Caputo e Marika Sapone, hanno inviato una segnalazione sia al CAS che al sindaco.

Di seguito il testo integrale:

“I sottoscritti, Consiglieri comunali del Comune di Capri Leone, CAPUTO Giorgio e SAPONE

Marika, desiderano portare a Vostra conoscenza una situazione indecorosa e rischiosa per l’igiene e la pubblica salute, presente nelle aree di sosta della bretella autostradale di Rocca di Capri Leone.

Come da foto allegate, le aree sopra indicate, sono diventate da tempo luogo prediletto di incivili e “criminale del sacchetto”. Ciò regala uno spettacolo indegno e vergognoso per la nostra comunità, essendo state queste trasformate in discariche abusive a cielo aperto, prive di qualsivoglia attività di controllo e manutenzione da parte del soggetto competente.

E’ inaccettabile che la principale arteria di accesso ad un centro abitato si presenti in tale

condizioni a causa dell’inerzia di chi, ha il dovere e l’obbligo di manutenzione e vigilanza su tali aree. Inoltre tutto ciò rappresenta un pericolo per l’igiene e la salute pubblica.

Per tali motivi sollecitiamo gli organi competenti a procedere nel più breve tempo possibile alla bonifica delle aree in oggetto ed alla predisposizione di tutte le misure dissuasive e repressive necessarie.”