Saponara, scontro tra auto e scooter. La vittima è il 22enne Angelo Cannuni di Spadafora

Scontro mortale tra auto e scooter intorno alle 22.00 di ieri sera a Saponara. A perdere la vita il giovane spadaforese Angelo Cannuni, di 22 anni.

Dalle prime informazioni sembra che l’incidente abbia visto coinvolte due auto e il ciclomotore sul quale viaggiava il ragazzo. Per cause da accertare il giovane avrebbe impattato contro una delle due vetture, facendo un volo di circa 5 metri e per poi finire a terra. Vani i tentativi dei sanitari del 118 giunti sul posto di rianimarlo.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.

(foto d’archivio)